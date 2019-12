Antrag auf Mahnsteine, die an NS-Opfer erinnern, in Feldkirchen abgelehnt. Personen, an die man sich erinnern könnte, gibt es aber viele.

Ein Schicksal auf einem Stein. Diese „Stolpersteine“ wurden in Graz verlegt © Danner

So genannte „Stolpersteine“ sind kleine, im Boden verlegte Messingtafeln zur Erinnerung an das Schicksal von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Mit rund 70.000 verlegten „Stolpersteinen“ allein im deutschen Sprachraum bilden diese das größte dezentrale Mahnmal der Welt. In Österreich findet man die Gedenktafeln unter anderem in Salzburg, Graz, Leoben, Klagenfurt und Wolfsberg.