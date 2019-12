Facebook

Auch der „Feldkirchenchor“ ist mit dabei © KK

Die Stadtpfarrkirche Maria im Dorn wird am dritten Adventsonntag wieder zum Konzertsaal für ein stimmungsvolles, vorweihnachtliches Konzert. In der Kirche ermöglichen auch in diesem Jahr hochkarätige Chöre und Musikgruppen dem Zuhörer, für eine Weile aus dem Weihnachtsstress auszusteigen und in eine besinnliche Stimmung einzutauchen.

Mit dabei sind der „A-Cappella Chor Feldkirchen“, der „Feldkirchenchor“, die Jagdhornbläsergruppe Glanhofen/St. Nikolai, der Männergesangsverein Feldkirchen, „bellAcappella“, der Singkreis Maltschacher See, das Ensemble der Musikschule Feldkirchen, das Ensemble der Stadtkapelle Feldkirchen, das Terzett Nachklang und die „Urbansee-Stimmen“. Neben den Musikern freuen sich Stadtpfarrer Wolfgang Gracher, Kulturreferent Karl Lang und Bürgermeister Martin Treffner auf viele Gäste.