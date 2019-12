Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in Feldkirchen zu einem Müllcontainer-Brand gerufen. Ein Übergreifen auf ein Carport mit mehreren geparkten Fahrzeugen konnte verhindert werden.

Autos in Gefahr

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein Carport © KLZ/Koscher

Die Müllinsel einer Wohnanlage in Feldkirchen hat am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr Feuer gefangen. Brandherd war der 1100 Liter fassende Restmüllcontainer. Brandursache war vermutlich heiße Asche, die hier entsorgt worden war. Das Feuer erfasste auch einen 240-Liter-Plastikmüllcontainer in unmittelbarer Nähe. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Carport mit mehreren geparkten Fahrzeugen verhindert werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.