In Mittelkärnten am Markt

Leopold Kraßnitzer führt den Betrieb seit 1989 © PHINO

"Ich bin Jäger. Vieles, was an Wild verkocht wird, schieße ich in meiner Jagd selbst. Da bestimmt oft die Natur das Angebot. Aktuell beliebt ist der überbackene Hirschtafelspitz mit Apfelkren“, sagt Koch und Wirt Leopold Kraßnitzer (56). Er führt den Althofener Hotel- und Gastbetrieb Prechtlhof seit 1989 in zweiter Generation. Als Mitglied beim Markplatz Mittelkärnten setzt er großteils auf regionale Produkte wie Wein von „Vinum Virunum“, Bier aus Hirt, Eier vom „Anderle“ oder Kernöl vom Knappengut am Krappfeld. Aus dem Gurktal kommt neben dem Wild luftgeselchter Speck, abwechselnd von verschiedenen Anbietern.