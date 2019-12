Facebook

"Anklage ist lebensfremd", sagt Gernot Murko, Verteidiger des Zweitangeklagten © Markus Traussnig

Am Mittwoch hat am Landesgericht Klagenfurt der Prozess in der Causa "Seenkauf" begonnen. Einem Manager einer Wiener Immobilienagentur und einem ehemaligen ÖGB-Funktionär wird von der Staatsanwaltschaft Untreue, schwerer Betrug und Bestechung vorgeworfen. Der Strafrahmen liegt bei einem bis zehn Jahre. Das Land Kärnten hatte 2007 vom finanzmaroden ÖGB die Feriendörfer Ossiacher See, Maltschacher See und das Seehotel Hafnersee sowie dazugehörige Seegründe gekauft. Wie sich später herausstellte, zu weit überhöhten Preisen. Eine wichtige Belastungszeugin ist Ex-FPÖ/BZÖ/TeamStronach-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, die aktuell auch in der Causa Eurofighter für Aufregung sorgt.