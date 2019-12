Die MS Landskron ist fertig umgebaut. Montagnacht wurde es per Sicherheitstransport an den Ossiacher See gebracht und dort in das Wasser gekrant.

Ein Kran mit einer Hubkraft von mehreren Tonnen war nötig, um das Schiff in den See zu heben © Höher

Montagnacht gegen 22 Uhr erfolgte der Abtransport des Drauschiffes vom provisorischen Werftgelände bei der Asfinag. Zwei Monate wurde es dort für seinen künftigen Einsatz am Ossiacher See umgebaut. Der spektakuläre Transport passierte über die Ossiachersee Südufer L49 durch den Stadtteil Landskron. Präzisionsarbeit war angesagt. "In Landskron wurde unsere knapp 80 Tonnen schwere MS Landskron an ein Stahlseil gekoppelt und über die Unterflurtrasse der Autobahn der A 10 gezogen", berichtet die Ossiacher See Schifffahrt auf ihrer Facebookseite. Straßenschilder mussten entfernt, Stromleitungen angehoben werden. Erst gegen 3 Uhr in der Früh kam das Schiff an seinem Zielort in St. Andrä an.