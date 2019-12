Die MS Landskron ist fertig umgebaut. Am Dienstag wird sie in den Ossiacher See verschifft.

Das Drauschiff wurde um 600.000 Euro adaptiert © (c) KK/Privat

Heute, Montag, gegen 22 Uhr erfolgt der Abtransport des Drauschiffes vom provisorischen Werftgelände bei der Asfinag. Zwei Monate wurde es dort für seinen künftigen Einsatz am Ossiacher See umgebaut, zu dem es in der Nacht auf Dienstag aufbrechen wird. Die spektakuläre Transport passiert über die Ossiachersee Südufer L49 durch den Stadtteil Landskron. "Das Schiff wird zwischen 2 und 3 Uhr am See eintreffen, wo der 500-Tonnen-Kran wiederum das Schiff dem Wasser übergeben wird", sagt Schifffahrtschef Josef Nageler.