Blümchen, Oli P., Mr. President und Dr. Alban geben am ersten Juliwochenende 2020 ein gemeinsames Open-Air-Konzert in Friesach. Für Nik P. wird es ein Heimspiel.

Von links: Dr. Alban, Mr. President, Blümchen, Oli P. und Nik P. © KK/VERANSTALTER (3); KK/Reza Norifarahani

"Herz an Herz, hörst du mich, SOS ich liebe dich“ oder: „Und wenn ich geh’, dann geht nur ein Teil von mir, und gehst du, bleibt deine Wärme hier“. Den Kindern der 1990er-Jahre werden diese Zeilen von Blümchen und Oli P. in Erinnerung geblieben sein. Am ersten Juliwochenende 2020 kommen sie nach Friesach. Sie stehen mit weiteren Stars der 90er-Jahre Dr. Alban und Mr. President am Hauptplatz auf der Bühne. Mr. President aka LayZee – „Coco Jambo“ dürfte vielen bekannt sein – ist aktuell auf zahlreichen europäischen Bühnen zu sehen. Das bekannteste Lied von Dr. Alban ist „It’s My Life“.