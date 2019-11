Auf einer neuen Route laufen heuer die schaurigen Gestalten beim Perchtenlauf am Samstag in Feldkirchen.

Perchtenlauf in Feldkirchen © KK

Die Krippenstadt Feldkirchen feiert Weihnachten mit Christkindlmarkt und vielem mehr, so kann an den Adventsamstagen der Krippenpfad mit Eseln besichtigt werden. Wie immer am ersten Adventssamstag findet der große Perchtenlauf in diesem Jahr mit neuer Route statt.

Perchtenlauf. Samstag 30. 11., Hauptplatz Feldkirchen, 17 Uhr. www.feldkirchen.at