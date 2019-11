Die Junge Liebenfelserin gewann bei der Zwergkaninchen-Weltmeisterschaft in der Juniorenklasse. Diese wurde erstmals in Wels ausgetragen.

Weltmeisterin Leonie Rainer mit ihrem Weltsieger-Kaninchen der Rasse „Farbenzwerge lohfarbig havanna“ © Privat

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, lautet ein Sprichwort. Es trifft auch auf die acht Jahre alte Leonie Rainer aus Liebenfels zu. Ihr Vater Markus Rainer hat seine Liebe zur Kleintierzucht an sie weitergegeben. Gemeinsam nehmen die beiden an Ausstellungen und Zuchtschauen im In- und Ausland teil. Was den Erfolg bei den Prämierungen betrifft, hat die Volksschülerin ihren Vater jetzt überholt. Während Markus Rainers bisher größter Erfolg „nur“ der Europameistertitel im Jahr 2017 war, ist Leonie jetzt Weltmeisterin in der Juniorenklasse.