In der Hirter Brauerei findet am Samstag ab 18 Uhr der „Abend des Kärntner Pferdesports 2019“ statt.

Sujetfoto © ARochau - Fotolia

Ein Pflichttermin für alle Reiter ist der Abend des 30. November. Am kommenden Samstag findet nämlich in der Brauerei Hirt ab 18 Uhr der „Abend des Kärntner Pferdesports 2019“ statt.

Am Programm stehen neben der Ehrung herausragender Leistungen im Pferdesport, die um 18.30 Uhr beginnt, auch die Siegerehrungen des „Alpe Adria Eventing Cup“. Auch die Sieger des „Kärntner Springcup“ werden geehrt.