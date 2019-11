Stiftskirche Gemischter Chor Ossiach lädt zum Adventkonzert

Der Gemischte Chor Ossiach lädt am ersten Adventsonntag in die Stiftskirche zum Adventsingen und freut sich auf viele Gäste und Besucher.

Der Gemischte Chor Ossiach © KK/Veranstalter

Auch in diesem Jahr lädt der Gemischte Chor Ossiach zu seinem Adventkonzert in die Stiftskirche in Ossiach. Der Chor Ossiach besteht aus 25 Sängerinnen und Sängern und steht unter der Leitung von Alois Gaggl und Obfrau Gudrun Irk und ist weit über die Kärntner Landesgrenzen bekannt.

Zum heurigen Adventsingen hat sich der Chor Verstärkung von Sara Dorner auf dem Klavier und der Tenorflöte und Wolfgang Dorner am Klavier geholt. Auch der Männergesangsverein Ossiach, unter der Leitung von Andreas Leeb, freut sich einen Beitrag zum stimmungsvollen Adventsingen beitragen zu können. Die von Edmund Ibelbacher im 18. Jahrhundert im Auftrag gegebene Barockorgel und das Orgelpositiv untermalen das Konzert. Last but not least sorgen die Kinder der Volksschule Ossiach für eine fröhliche Weinachsstimmung, voller Vorfreude auf die kommende Zeit.

Adventsingen. Sonntag, 1. 12., Stiftskirche Ossiach, 17 Uhr,

Tel. 0650-225 22 37