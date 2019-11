Facebook

Die Metnitzer unterstützten einen Jungbauern beim Wiederaufbau seines Betriebes © LJ Metnitz/Facebook

Zwölf „Tat.Ort“-Projekte gab es heuer in Mittelkärnten. Jene Projekte der Landjugenden Metnitz, Himmelberg und dem Bezirksvorstand Feldkirchen zählten zu den Besten in Kärnten und nahmen an der österreichweiten Beurteilung in Schladming teil. Dabei holten sich die Himmelberger und die Metnitzer Silber, der Bezirksvorstand Feldkirchen Bronze.