Die Models Anja Zwischenberger, Valentina Schlager, Bianca Krenn mit Kleidern in den Kärntner Farben © KK/Thomas Hude

Mehr als 600 Gäste folgten am Samstag der Einladung der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier zur Benefizgala ins Casino Velden. Die 17. Trachtengala stand unter dem Motto "Kärnten 2020" und brachte einen Erlös von 29.450 Euro zugunsten einer Familie aus Ebenthal. "Ein weiterer Teil der Einnahmen geht an den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds zugunsten der Opfer der Unwetterkatastrophen in Kärnten", so Max Strohmaier.