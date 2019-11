Die Handybörse in Feldkirchen und die Pension Vogt in Bodensdorf haben geschlossen.

© Fotolia/Friedberg

Geschlossen hat die Pension Vogt in Bodensdorf. Auf der Website richten Charlotte Biezeman und Eddy Hogt aus: „Es tut uns sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, aber wir haben unseren Gasthof Pension Hogt verkauft und sind jetzt nicht mehr hier. Was in Zukunft mit diesem Gasthof passiert, ist uns nicht bekannt.“