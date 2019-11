Facebook

Bürgermeister Martin Treffner, Blaßnig, Kinz, Fugger, Schaar und Gutzinger (von links) bei der Preisverleihung © HORST BERNHARD/STUDIO HORST

Zusätzlich zu den energieeffizienten „e5“-Gemeinden, die in dieser Woche im Casineum in Velden ausgezeichnet wurden, wurde heuer erstmals auch die Energie-Krone vergeben. Die Stadtgemeinde Feldkirchen war in beiden Kategorien erfolgreich: Für die Energiepolitik der Vergangenheit konnte man erstmals drei von fünf möglichen „e“ sowie den zweiten Platz im Kampf um die Energie-Krone ergattern.

Der Feldkirchner Energie- und Umweltreferent, Stadtrat Andreas Fugger, der die Auszeichnung entgegennahm, zeigte sich hocherfreut über diese hohe Anerkennung der Energie-Arbeit in der Gemeinde.