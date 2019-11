Schockierende Entdeckung am Donnerstag in Kleinglödnitz: Gurk suchte sich neuen Weg neben altem Verlauf. Jetzt soll versucht werden, die Gurk wieder ins ursprüngliche Bachbett zurückzuleiten.

Die Gurk im neuen Bachbett © kk/Krisenstab

Die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage haben im Bezirk St. Veit zu schweren Unwetterschäden geführt. Am Dienstag gab es eine leichte Entwarnung in den Krisengebieten. Am Donnerstag machte sich der St. Veiter Krisenstab erneut ein Bild der Lage. In Kleinglödnitz angekommen, machte er eine schockierende Entdeckung.

