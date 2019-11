In der Sendung am Mittwoch stellte Manuel seinen Freunden die Hofdamen vor. Ein Einzelgespräch mit Melanie brachte den 20-Jährigen in Verlegenheit.

Manuel mit Melanie © Ernst Kainerstorfer

Den ersten Tag der Hofwoche verbrachte der Gurktaler "Bauer sucht Frau"-Kandidat Manuel in der Sendung am Mittwochabend mit seinen drei Kandidatinnen. Nach einem Rundgang durch das Haus stand ein Treffen mit Manuels Freunden auf dem Programm. Dem Landwirt ist es nämlich wichtig, dass sich seine potenzielle Freundin auch mit seinen Freunden versteht. Ein Einzelgespräch mit der 24 Jahre alten Melanie im Laufe des Abends brachte den Bauern zum Stottern. Auf die Frage, warum er gerade sie ausgesucht habe und was er von ihr halte, brachte den Bauern in große Verlegenheit.