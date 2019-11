Die bereits dritte Auflage des Feldkirchner Stadtbuches wird am Freitag feierlich im Amthof in Feldkirchen vorgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Feldkirchner Stadtbuch © pixelworld.at | Frank Lampl

Nach Monaten intensiver Arbeit wird am Freitag im Amthof die Neuauflage des Feldkirchner Stadtbuches präsentiert. Es ist die dritte Auflage des Werkes über die Stadt und enthält aktualisierte Daten und Fakten sowie rund 370 neue Fotos. „Es ist ein Buch von Feldkirchnern für Feldkirchner“, so Autor Wolfgang Putzinger. In dem 240 Seiten umfassenden Buch findet sich nicht nur die Feldkirchner Stadtgeschichte von der ersten Besiedelung bis heute, es sind zudem Vereine mit Chroniken und Bildern vertreten.

Zahlreiche Bürger beteiligten sich am Entstehen des Buches. Rund 30 Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen haben mitgearbeitet. Auch die Feldkirchner Schüler leisteten einen Beitrag: Aus den eingereichten Aufsätzen wurden besonders originelle Passagen ins Buch übernommen. Zudem gibt es auch ein Kapitel über erfolgreiche Feldkirchner, die weltweit unterwegs sind und die unter anderen in New York und sogar in Hongkong anzutreffen sind. Morgen um 19 Uhr wird das Werk präsentiert und es kann um 29 Euro natürlich käuflich erworben werden.



Stadtbuchpräsentation. Freitag, 22. 11., Amthof, 19 Uhr.

www.feldkirchen.at