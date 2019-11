Am 29. November startet der Christkindlmarkt mit der märchenhaften Einkaufsnacht. Der Krampuslauf, heuer mit neuer Route, findet am 30. November statt.

Der Adventkalender mit 24 Fenstern im Rathaus Feldkirchen © Privat

Mit der märchenhaften Einkaufsnacht wird am Freitag, 29. November, die Weihnachtszeit in Feldkirchen eingeläutet – Bummelzug, Märchenerzähler, Lego- und Feuershow inklusive. Am Freitag kann sogar bis 22 Uhr eingekauft werden. Unter anderem im Pop-up-Store, in dem Jungunternehmer ihre Produkte präsentieren.