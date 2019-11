Hildegard Velikonja beging ihr 100. Wiegenfest im "Haus Abendruh" in Feldkirchen.

100. Geburtstag von Hildegard Velikonja © Manfred Schusser

Im Kreise ihrer Familie – von Tochter Ingrid bis zu Urenkelin Jaëls – feierte Hildegard Velikonja am Montag ihren 100. Geburtstag. Zu den Hobbys der Jubilarin zählte stets das Singen, beruflich war sie im Hotel Werzer in Pörtschach tätig. Dort hat sie sich von der Wäscherei bis in verschiedene Leitungsfunktionen hochgearbeitet. Gratuliert hat auch Daniela Trausnitz, Pflegedienstleiterin des Feldkirchner „Hauses Abendruh‘“, wo Velikonja seit einem Jahr lebt.