Auszeichnungen für die stillen Helden aus St. Veit und Feldkirchen am Montagabend © KLZ/Markus Traussnig

Hunderte Freiwillge stehen seit Tagen in Kärnten unermüdlich im Einsatz, um die schweren Schäden, die Schnee, Regen und Muren verursacht haben, zu beseitigen. Um jenen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, beizustehen. "Wenn man sieht, was in diesen Tagen passiert, dann ist es um so wichtiger, diese Leistungen zu würdigen", so Antonia Gössinger, Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, am Montagabend bei der Ehrung der stillen Helden aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen im Casino Velden. Jene Ehrenamtlichen, die in diesen Stunden in den Krisengebieten im Dienst des Nächsten standen, wurden symbolisch mit auf die Bühne der Ausgezeichneten geholt.