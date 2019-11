Unwetter Bewohner aus zwei Häusern nahe Patergassen evakuiert

Starke Unwetterschäden in Reichenau. Derzeit ist ein Geologe in Mitterdorf vor Ort. Auch die Tiebel trat über die Ufer.

Hangrutschung sorgte für Einsatz der FF Poitschach © KK/FF Poitschach

Die Gurk hat im Bereich Weitensfeld den 30-jährlichen Hochwasserstand erreicht. Montagfrüh wurde der behördliche Krisenstab wieder aktiviert.

Die Gurk ist auch im Bezirk Feldkirchen über die Ufer getreten. In Mitterdorf, Gemeinde Reichenau, mussten die Bewohner aus zwei Häusern evakuiert werden. "Dort droht ein Hang zu rutschen. Ein Geologe war bereits vor Ort. Der Hang ist weiterhin in Bewegung, die Evakuierung bleibt aufrecht", informiert Bezirkshauptmann Dietmar Stückler. Betroffen sind, so Bürgermeister Karl Lessiak, sechs Personen: "Sie kommen in der unmittelbaren Umgebung bei Verwandten unter. Die Kameraden sind permanent im Einsatz und versuchen das Gröbste zu verhindern."

"Es ist richtig schlimm. Wir stehen seit der Nacht im Einsatz. Wir haben in der Reichenau Murenabgänge, Hangrutschungen, Keller müssen ausgepumpt werden", so Bezirksfeuerwehrkommandant Ludwig Konrad. Weitere Maßnahmen werden im Laufe des Vormittages beschlossen. "Wir können noch nicht abschätzen, wie lange wir im Einsatz stehen werden. Für Dienstag gibt es schon wieder eine Schlechtwetter-Prognose", so Konrad.

Auch in Gnesau, so Stückler, trat die Gurk über die Ufer. "Dort sind die Schäden zum Glück gering. Eigenschutzmaßnahmen, wie der Schutz der Kellerfenster, haben gefruchtet", so Stückler. Einsatz in Gnesau © KK/FF Gnesau Über die Ufer ist auch die Tiebel getreten. Die Freiwillige Feuerwehr Himmelberg, so Kommandant Andreas Puff, musste mehrere Keller auspumpen. "Wir haben Sandsäcke vorbereitet, zurzeit ist es ruhig", so Puff.

Am Wochenende stand auch die Freiwillige Feuerwehr Poitschach im Einsatz. "Die Tiebel trat im Ortsbereich über die Ufer. Wir hatten eine Hangrutschung in Richtung Wachsenberg", so Kommandant Horst Blaha.