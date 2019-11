Facebook

Der Bewohner wird im Haus vermutet © FF Bad Kleinkirchheim

Tag und Nacht kämpfen Einsatzkräfte gegen die Auswirkungen der verheerenden Unwetter. In Oberkärnten sind am Sonntag mehrere Muren abgegangen. Auch am Montag sind Kärnten und Osttirol noch weit vom Normalzustand entfernt.

Besonders die Regionen Oberkärnten, Osttirol und Villach-Land sind von den Nachwehen der Unwetter betroffen, aber auch in St. Veit, Feldkirchen und dem Lavanttal ist die Gefahr noch nicht gebannt.

Die wichtigsten Ereignisse im Überblick:

Haus in Bad Kleinkirchheim von Mure verschüttet, eine Person wird vermisst

von verschüttet, eine Hochwasser im Bezirk St. Veit , die Gurk tritt über die Ufer

im Bezirk , die Gurk tritt über die Ufer Zahlreiche Straßensperren in Osttirol und Oberkärnten, Lienz ist nur über Spittal erreichbar

in Osttirol und Oberkärnten, Lienz ist nur über Spittal erreichbar 1400 Haushalte in Kärnten haben noch keinen Strom

Ortskern von Lavamünd weiter gesperrt, nächste Krisensitzung zu Mittag

12.33 Uhr: Suchhund nach Bad Kleinkirchheim geflogen

Nach einem Murenabgang läuft in Bad Kleinkirchheim derzeit ein Suchaktion nach einer vermissten Person. Der „RK-1“ der ARA Flugrettung hat soeben einen Suchhund des Bergrettungsdienstes zur Einsatzstelle geflogen.

Foto © ARA Flugrettung

12.21 Uhr: Überflutung in Hirt

Großflächige Überflutung beim Unternehmen Pauerschrott in Hirt. Feuerwehren sind auf dem Weg. Häuser in der Nähe des Schloss Pöcksteins sind ebenfalls betroffen. Für die B 317 besteht derzeit keine Gefahr.

12.18 Uhr: Gesperrte Zugstecken

Wegen den massiven Niederschlägen und Unwettern waren am Montag zahlreiche Zugstrecken im Westen und Süden Österreichs unterbrochen. Die ÖBB empfiehlt allen Reisenden, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status online unter www.oebb.at oder telefonisch unter 07-1717 zu informieren.

12.10 Uhr: Haus von Mure verschüttet

Finkenstein: Haus wurde von Mure verschüttet

12.03 Uhr: Gesperrte Straßen im Bezirk Hermagor

Folgende Straßen sind im Bezirk noch gesperrt:

B 90 – Nassfeld Straße : Frei befahrbar ab Tröpolach (keine Kettenpflicht)

: Frei befahrbar ab Tröpolach (keine Kettenpflicht) B 111 – Gailtal Straße ins Lesachtal: Von Kötschach bis Birnbaum frei befahrbar. Sperre ab Birnbaum bis Landesgrenze zu Tirol

ins Lesachtal: Von Kötschach bis Birnbaum frei befahrbar. Sperre ab Birnbaum bis Landesgrenze zu Tirol B 110 – Plöcken Straße auf den Plöckenpass: Sperre von Mauthen bis auf die Passhöhe

auf den Plöckenpass: Sperre von Mauthen bis auf die Passhöhe B 110 – Plöcken Straße über den Gailberg: Sperre ab Laas bis Oberdrauburg

über den Gailberg: Sperre ab Laas bis Oberdrauburg L 33 – Kreuzner Straße über die Windische Höhe: Sperre zwischen Matschiedl und Kreuzen

über die Windische Höhe: Sperre zwischen Matschiedl und Kreuzen L 26 – Passriacher Straße: Sperre zwischen Latschach und Passriach aufgehoben, Straße frei passierbar

11.52 Uhr: Update der FF Gurk

11.45 Uhr: Leichte Entwarnung zu Pegelständen

Der hydrographische Dienst des Landes kann über sein Hochwasser-Warnservice vermelden, dass eine Entspannung der Situation bemerkbar sei. „Das Schlimmste ist bezogen auf die Höhe der Pegelstände an den großen Flüssen vorbei. Die Spitzenabflüsse werden deutlich geringer, auch die angekündigten Niederschläge werden Wassermengen deutlich unter den Spitzenabflüssen von heute Nacht bringen“, bestätigt Johannes Moser vom Hydrographischen Dienst des Landes Kärnten.

11.37 Uhr: Strandbad Keutschach unter Wasser

Strandbad Keutschach Foto © Daniel Raunig

11.25 Uhr: A10 Tauernautobahn gesperrt

Die A10 Tauernautobahn ist derzeit in Richtung Villach zwischen Spittal-Ost und Villach-West gesperrt. Ein Hang droht abzurutschen. Ausweichen geht über die B100 Drautal Straße. Hier finden Sie alle aktuellen Straßensperren.

11.23 Uhr: Bürgermeister Erhard Veiter zur Lage in Feld am See

Unwetter: Bürgermeister Erhard Veiter zur Lage in Feld am See +

11.21 Uhr: Ein Tief jagt das nächste

Osttirol, Oberkärnten und Teile der Steiermark stöhnen unter Schnee- bzw. Regenmassen. Wir haben nachgefragt, warum der nasse Nachschub von oben derzeit kein Ende nehmen will.

11.19 Uhr: Evakuierung in Prägraten bleibt aufrecht

11.14 Uhr: Murenabgänge im ganzen Bezirk

Aus beinahe allen Gemeinden im Bezirk Spittal werden derzeit Murenabgänge gemeldet. Ganz besonders schlimm erwischt hat es ein Haus in der Ortschaft Altersberg in Trebesing. Ein Auto wurde von den Schlammmassen mitgerissen. Eine dramatische Situation gibt es auch in der Gemeinde Stall dort droht ein Gehöft im Ortsteil Tauchen abzurutschen. In Flattach sind durch Murenabgänge zwei Höfe betroffen. Die Einwohner werden mit Hilfe des Bundesheerhubschraubers Black Hawk am Montag Vormittag evakuiert.

In Altersberg wurde ein Auto mitgerissen Foto © BFK Spittal

10.56 Uhr: Haus von Mure erfasst

In Bad Kleinkirchheim ist vor kurzem eine Mure abgegangen. Dabei wurde ein Haus erfasst, dessen hinterer Teil anschließend eingestürzt ist. Eine Person wird laut Feuerwehr aktuell vermisst. Die Rettungshundebrigade wurde zur Mithilfe angefordert.

10.53 Uhr: Aufsichtsfischer bleibt im Schlamm stecken

Faaker See: Aufsichtsfischer bleibt im Schlamm stecken +

10.49 Uhr: Naturgewalten am Großglockner

10.42 Uhr: Aktuelle Lage in St. Veit

Die Hochwasser-Hotspots in Gurk und Straßburg stehen noch immer unter "Beobachtung". Die Feuerwehren versuchen, den Hochwasserschutz zu verstärken und einen Dammbruch zu verhindern. Beim Erkundungsflug hat das Ausmaß der Überflutungen gezeigt. Unzählige Wiesen- und Ackerflächen sind vom Hochwasser betroffen.

In Brugga und Mölbling trat am Vormittag die Gurk über die Ufer und hat zwei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Zu einem kleinen Murenabgang kam es im Bereich Zwatzhof in Grades. In Brückl wird bereits seit den Morgenstunden der kontrollierte Abfluss im Wehrbereich sichergestellt.

10.30 Uhr: Dienstverhinderung bei Schnee und Muren

Wer aufgrund von Naturereignissen wie heftigen Schneefällen, Überflutungen und Murenabgängen – wie aktuell in Kärnten und in der Steiermark – gar nicht oder nicht pünktlich zur Arbeit kommen kann, braucht keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu fürchten.

10.27 Uhr: Mure in Feld am See kommt näher

Eine Holzhütte wurde verschüttet, Tennisplätze verschlammt, Keller unter Wasser gesetzt. "Wir können nicht einschätzen, was hier noch passieren wird", schildert Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll die Situation. Ein Hubschrauber wurde angefordert, um die Lage von der Luft aus einschätzen zu können.

Feld am See: Mure schlitterte auf Wohngebiet zu +

10.25 Uhr: Bundesheer ist mit Hubschraubern im Einsatz

Katschberg: Bundesheer befreit mit Hubschrauber Bäume von Schneemassen +

10.20 Uhr: Lienz nur über Spittal erreichbar

Nach wie vor gibt es zahlreiche Straßensperren im Bezirk, darunter etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die Gailtalstraße, die Virgentalstraße zwischen Virgen und Prägraten, die Defereggentalstraße ab Huben sowie die Villgratentalstraße. Zudem ist die Pustertalstraße auf Südtirolerseite gesperrt, weshalb Lienz derzeit nur über Spittal erreichbar ist.

10.17 Uhr: Die spektakulärsten Bilder des Wochenendes

Unwetter in Kärnten und Osttirol: Die spektakulärsten Bilder

10.13 Uhr: Häuser in Patergassen evakuiert

Die Gurk ist auch im Bezirk Feldkirchen über die Ufer getreten. In Mitterdorf, Gemeinde Reichenau, mussten die Bewohner aus zwei Häusern evakuiert werden. Dort droht ein Hang zu rutschen. Ein Geologe war bereits vor Ort.

10.05 Uhr: Tauernstrecke bleibt gesperrt

Aufgrund von Unwetterschäden und der aktuellen Wetter-Prognose und der zu erwartenden Niederschläge am Dienstag, bleibt die Sperre der Tauernstrecke weiterhin aufrecht. Derzeit findet ein Erkundungsflug über der Tauernstrecke statt, um das Ausmaß der Schäden festzustellen. Durch den regionalen Einsatzstab der ÖBB in Villach erfolgt eine ständige Beurteilung der Lage.

Betroffene Strecken:

Tauernstrecke zwischen Spittal-Millstättersee und Bischofshofen: Für Fernverkehrszüge ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Spittal/Millstättersee – Bischofshofen eingerichtet. Im Gasteinertal ist aufgrund der derzeitigen Unwetterlage kein Schienenersatzverkehr mit Bussen möglich.

Für Fernverkehrszüge ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Spittal/Millstättersee – Bischofshofen eingerichtet. Im Gasteinertal ist aufgrund der derzeitigen Unwetterlage kein Schienenersatzverkehr mit Bussen möglich. Strecke Mallnitz-Obervellach und Dorfgastein: Aufgrund der akuten Lawinengefahr musste nun auch die Tauernschleuse für den Autoreisezug zwischen Mallnitz und Böckstein am Sonntag in den Absendstunden gesperrt werden.

Aufgrund der akuten Lawinengefahr musste nun auch die Tauernschleuse für den Autoreisezug zwischen Mallnitz und Böckstein am Sonntag in den Absendstunden gesperrt werden. Strecke Spittal – Mallnitz: Aufgrund der Unwetterschäden ist kein Fern- und Nah-, sowie Schienenersatzverkehr möglich.

Aufgrund der Unwetterschäden ist kein Fern- und Nah-, sowie Schienenersatzverkehr möglich. Strecke von Lienz über Sillian nach San Candido/Innichen: Die ausgerufene Streckensperre für die Bahnverbindung zwischen Lienz und San Candido/Innichen bleibt bis auf weiteres aufrecht.

10:01 Uhr: 1400 Kärntner Haushalte ohne Strom

In Kärnten sind aktuell rund 1400 Haushalte ohne Strom. Betroffen sind laut Kelag Kärnten speziell das Möll- und Lesachtal, Kremsbrücke, Arriach, das Görtschitztal, Zell-Pfarre und Teile von Eisenkappel. "Die meisten Probleme wurden von Muren und umgestürtzten Bäumen verursacht. Aufgrund der zahlreichen Straßensperren kommen unsere Monteure nicht so leicht an die Problemstellen heran", sagt Nico Kollmann von der Kelag.

09.45 Uhr: Verklausung in Metnitz

09.28 Uhr: Erkundungsflüge in Osttirol

Neben dem Landeshubschrauber sind zwei Hubschrauber des Bundesheers im Einsatz, zwei Hubschrauber von privaten Flugunternehmen stehen zur Unterstützung bereit. „Das Wetter dürfte uns heute in die Hände spielen: Es herrscht Flugwetter. Damit nutzen wir den Tag für zahlreiche Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen, das Baubezirksamt und die Tinetz", sagt Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

"Auch nutzen wir ihn dafür, um uns ein Bild von der Gesamtsituation zu machen – vor allem in Bereichen, die auf dem Straßenweg derzeit nicht zu erreichen sind. Es sind bereits rund 20 Flüge, die für heute angefordert wurden."

09.08 Uhr: Murenabgänge in der Nacht

Aufgrund von Hangrutschungen und starken Wassermassen mussten bereits um 20.15 Uhr vier Wohnhäuser im Gemeindegebiet von Dellach/Drau, Ortsteil Nörenach evakuiert werden. Die Bewohner wurden bei Nachbarn bzw. in im FF-Haus in Dellach aufgestellten Notbetten untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21.15 Uhr kam es im Ortsteil Schmelz im Gemeindegebiet von Dellach/Drau zu einem Murenabgang. Dabei wurde ein Wohnhaus stark beschädigt. Die nordseitige Hauswand ist durch den Druck der Mure teilweise eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Das Haus war zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht bewohnt.

08.56 Uhr: Evakuierungen in Flattach

Kurt Schober, Bezirksfeuerwehrkommandant und Bürgermeister von Flattach, erkundet seit den Morgenstunden die Lage in seiner Gemeinde: "Es gibt so viele Einzelereignisse, dass wir uns schwer tun, was wir als erstes angehen sollen. Die Bewohner zweier Höfe auf dem Flattachberg müssen evakuiert werden. Hier sind bereits Muren abgegangen, verletzt wurde zum Glück niemand."

08.51 Uhr: Lage im Bezirk Hermagor

In Hermagor hat sich die Lage inzwischen entspannt. Die Auffahrt von der Gailtal Bundesstraße, B111, in Richtung Tröpolach war über Nacht wegen Murengefahr gesperrt und ist jetzt wieder befahrbar. "Ein Bach war stark verklaust", erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann.

Derzeit sind drei Feuerwehren bei Aufräumarbeiten und überfluteten Kellern im Einsatz. Die Gailtal Bundesstraße ist wieder gesamt befahrbar, die Überflutungen mit Material in der Gemeinde Kirchbach sind geräumt. Einige Bergortschaften sind noch nicht erreichbar, da die Straßen im Laufe des Tages besichtigt und die Gefahren erst dann eingeschätzt werden können.

In Kötschach-Mauthen gab es einige Hotspots, vor allem durch den Schnee waren einige Kanalschächte verlegt. "Derzeit ist die Lage entspannt und wir haben Normalbetrieb. Wir hoffen, es kommt heute Abend nicht mehr viel Niederschlag", sagt Zimmermann.

08.48 Uhr: Unterbrechungen im Bahnverkehr

Die Tauernschleuse ist noch immer gesperrt. Grund ist Lawinengefahr. Schienenersatzverkehr ist zwischen Villach und Bischofshofen eingerichtet. Wie lange die Sperre noch dauert, ist unklar.

+++UPDATE+++

Für Züge zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee fährt bis auf weiteres ein Schienenersatzverkehr!

Die Autoverladung auf der Tauernschläuse zwischen Böckstein und Mallnitz-Obervellach ist aufgrund von Lawinengefahr ebenfalls eingestellt.#ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) November 17, 2019

08.44 Uhr: Murenabgang auf der L62

Wie die freiwillige Feuerwehr Grades berichtet, ist eine Mure auf der L62 im Bereich Zwatzhof abgegangen.

08.42 Uhr: Bauernhof von Mure bedroht

Ein Bauernhof auf dem Stiefelberg in Stall im Mölltal droht von einer Mure erfasst zu werden. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner ist eine Güllegrube mit 300.000 Liter am gefährdetsten, von der Mure erfasst zu werden. Der Landesgeologe ist auf dem Weg dorthin.

08.39 Uhr: Erkundungsflüge des Bundesheeres

Der Regen hat im Bezirk Spittal aufgehört. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner ist der Bundesheer-Hubschrauber Black Hawk für einen Erkundungsflug in die betroffenen Tälern einsatzbereit: "Der Landesgeologe und Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie der Bezirksforstinspektion fliegen mit." Es herrscht überall große Gefahr. "Im Grunde kann auf jeder Böschung und im steilen Gelände ein Hangrutsch erfolgen", sagt Brandner.

08.38 Uhr: Evakuierungen in Finkenstein

Der Wasserpegel in Finkenstein ist mehr als einen Meter angestiegen. Muren gingen ab, Häuser mussten evakuiert werden. 300 Keller wurden ausgepumpt. Der Faaker See ist inzwischen 1,09 Meter höher als im Normalzustand.

08.22 Uhr: Stausee schützt derzeit vor Überschwemmung

Zurzeit fließen rund 1,7 Millionen Liter Wasser pro Sekunde in den Völkermarkter Stausee. Zum Schutz von Lavamünd wird der Abfluss der hochwasserführenden Drau derzeit auf 1,35 Millionen Liter pro Sekunde begrenzt. Seit Sonntagabend, 22 Uhr, ist der Stausee also als Sicherheitspuffer für Lavamünd angesprungen. Das bedeutet, dass pro Sekunde 350.000 Liter im Stausee abgefangen werden. Während der Nachtstunden mussten sogar bis zu 500.000 Liter pro Sekunde gepuffert werden.

Dies ist laut Robert Zechner von Verbund nur deshalb möglich, da der Stausee in Vorbereitung auf die Unwetter geleert wurde. Der Pegel im ursprünglich um 4,5 Meter abgesenkten Stausee ist während der Nacht aber bereits wieder um knapp zwei Meter gestiegen.

08.16 Uhr: Murenabgang bei Waidisch

Wie Ingo Appé, Bürgermeister von Ferlach, bekannt gab, ist auf der Waidischer Landesstraße zwischen Waidisch und Zell Pfarre eine Mure abgegangen. Umleitung sind über St. Margareten möglich.

08:10 Uhr: Schulen bleiben geschlossen

Alle Schulen im Bezirk Spittal, das Bildungszentrum St. Lorenzen im Lesachtal und die Schulen in der Gemeinde Lavamünd bleiben geschlossen. Keinen Unterricht gibt es ebenfalls in Feld am See.

08.06 Uhr: Zivilschutzalarm in vier weiteren Gemeinden

Für alle Gemeinden, in denen bereits in der Nacht Zivilschutzalarm gegeben wurde, bleibt der Alarm bis 12 Uhr aufrecht. Das bedeutet, dass die Bewohner in ihren Häusern bleiben sollen. Erst bei Tageslicht und entsprechender Erkundung kann über die weitere Gefährdung in den Ortschaften entschieden werden.

Vom Zivilschutzalarm betroffen sind momentan im Bezirk Spittal die Gemeinden Mallnitz (Tauernbahn und Zufahrtsstraßen nach Mallnitz sind gesperrt. Im Bereich Mallnitz drohen mehrere Lawinen abzugehen.), Obervellach (Hangrutschung im Ortsteil Semslach Nord droht), Reißeck (in Kolbnitz trat der Zandlacherbach über die Ufer) und Berg im Drautal (drohende Überflutung im Bereich des Berger Hauptbaches).

Für die Gemeinden Baldramsdorf (die Ortsbereiche Schwaig, Unterhaus, Baldramsdorf und Teile von Gendorf sind derzeit nicht erreichbar) und Flattach wurde eine Zivilschutz Warnung ausgegeben.

07.52 Uhr: Zivilschutzalarm in Feld am See

Feld am See ist derzeit nicht erreichbar. Da mehrere kleine Muren abgegangen sind, eine Mure vom Mirnock abzugehen droht und die Feuerwehr die Gefahr durch den angrenzenden Bach nicht einschätzen kann, wurde Zivilschutzalarm ausgerufen. Zudem wurde ein Hubschrauber angefordert, um sich ein besseres Bild von der Lage machen zu können. Bis dahin ist die Zufahrt zu dem Ort gesperrt. Zwei Häuser mussten auch bereits evakuiert werden. Die Warnung gilt vorerst bis Montagmittag (12 Uhr).

07.47 Uhr: Nächstes Tief am Dienstag

Am Montag sei laut Meteorologe wettertechnisch das Gröbste überstanden. Am Dienstag erreiche uns noch ein Tief mit Schneefall im Süden und Regen. Dann soll sich ruhigeres Wetter einstellen.

07.42 Uhr: 502 Feuerwehr-Einsätze

In den letzten 24 Stunden waren die Kärntner Feuerwehren laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) 502 Mal im Einsatz. Die laufenden Einsätze sind zahlenmäßig über Nacht etwas zurückgegangen, aber erst jetzt bei Tageslicht würde man erst die Auswirkungen der Nacht sehen. Am heutigen Montag werden Flussverläufe kontrolliert.

07.34 Uhr: Situation in Lavamünd

Laut Hannes Kienberger, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Lavamünd ist die Nacht in der Gemeinde gut verlaufen: "Die Lage ist unverändert, es hat alles so weit standgehalten. Wir hatten kleinere Pumparbeiten, aber nichts Dramatisches." Der Ortskern ist nach wie vor gesperrt, um 8 Uhr findet eine Krisensitzung zur Lage statt.

07.16 Uhr: Gurk erreicht Höchstwasserstand

Die Gurk hat im Bereich Weitensfeld den 30-jährigen Hochwasserstand erreicht. Am Montag um 5.30 Uhr (Montag, 18. Nov. 2019) wurde der behördliche Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan durch Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch wieder aktiviert.

In der Gemeinde Gurk wurde der Ortsteil Sandboden aus Vorsichtgründen evakuiert. Die Bewohner von 15 Häusern mussten ihr Zuhause verlassen. In Straßburg ist ein Haus komplett überflutet worden. Um ein genaues Lagebild des betroffenen Gebietes zu haben, wird in den Morgenstunden ein Erkundungsflug stattfinden. Experten der Wasserwirtschaft und ein Geologe sind eingebunden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit der Verstärkung und Sicherung des Hochwasserschutzes beschäftigt Foto © BFK08 Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan

07.05 Uhr: Viele Straßen gesperrt

Aktuell herrscht auf folgenden Straßen Totalsperre, die aktuelle Verkehrssituation können Sie auch in unserem Verkehrsservice verfolgen:

am Gailbergsattel und am Plöckenpass nach einem Murenabgang

und am nach einem Murenabgang auf der B99 Katschberg Straße über den Katschberg, außerdem zwischen Eisentratten und Rennweg wegen eines Felssturzes und zwischen Lieserbrücke und Trebesing.

über den Katschberg, außerdem zwischen und wegen eines Felssturzes und zwischen und B106 Mölltal Straße zwischen Mühldorf und Obervellach nach einem Murenabgang

zwischen und nach einem Murenabgang B100 zwischen Steinfeld und Greifenburg , hier kann man nur großräumig über das Gailtal ausweichen

zwischen und , hier kann man nur großräumig über das Gailtal ausweichen B105 Mallnitzer Straße zwischen Obervellach und Mallnitz

zwischen und auf der B98 zwischen Feld am See und Einöde nach mehreren Muranabgängen

zwischen und nach mehreren Muranabgängen auf der B81 Bleiburger Straße bei der Ortsdurchfahrt von Lavamünd

bei der Ortsdurchfahrt von B88 zwischen Bad Kleinkirchheim und Radenthein

zwischen und B107 Großglockner Straße zwischen Döllach und Heiligenblut bzw. zwischen Winklern und Iselsberg

zwischen und bzw. zwischen und B110 zwischen Mauten und Passhöhe

zwischen und B85 zwischen Finkenstein und Pogöriach

zwischen und L94 Kapeller Straße zwischen der B317 Friesacher Straße und Kappel

Zusätzlich gesperrt sind folgende Landesstraßen: