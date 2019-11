Facebook

Einsatz der FF St. Georgen/Straßburg © KK/FF St. Georgen/Straßburg

Aufgrund der starken Niederschläge herrscht in Kärnten und Osttirol derzeit teils höchste Warnstufe. Während in Oberkärnten und Osttirol vor allem der massive Schneefall für gewaltige Probleme sorgt, so ist es in Mittel- und Unterkärnten der Starkregen.

Am Sonntagnachmittag hat sich die Lage im Gurktal zugespitzt. "In Gurk und in Straßburg wird derzeit ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut. Wir erwarten ein 30-jährliches Hochwasser", so Zivilschutz-Bezirksleiter Horst Maier. Die Mitglieder des Krisenstabes, darunter die St. Veiter Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch, sind auf dem Weg ins Gurktal. Dort wird es um 16 Uhr eine Krisensitzung geben. "Dabei wird abgeklärt, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden", so Maier.

In St. Veit wurde der mobile Hochwasserschutz bereits aufgebaut. Aus Sicherheitsgründen sind mehrere Straßen im Stadtgebiet gesperrt.

Hier ein Video der Lage in Altenmarkt, aufgenommen von Sabine Seitlinger aus Weitensfeld.

Altenmarkt

Hochwasser-Einsatz der FF St. Georgen/Straßburg mit Unterstützung von schwerem Gerät (Quelle FF St. Georgen):

Gurk

Situation an der Gurk, aufgenommen von Jennifer Maurer:

© Jennifer Maurer

Foto © Sabine Ofner