Die Gurk in Straßburg © Wifried Gebeneter

Aufgrund der starken Niederschläge herrschte in Kärnten und Osttirol am Sonntag teils höchste Warnstufe. Während in Oberkärnten und Osttirol vor allem der massive Schneefall für gewaltige Probleme sorgte, so war es in Mittel- und Unterkärnten der Starkregen.

Am Sonntagnachmittag hatte sich die Lage im Gurktal zugespitzt. "In Gurk und in Straßburg wurde ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut. Wir erwarten ein 30-jährliches Hochwasser", so Zivilschutz-Bezirksleiter Horst Maier. Die Mitglieder des Krisenstabes, darunter die St. Veiter Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch und 13 weitere Personen, haben um 16 Uhr getagt.

"Entlang der Gurk sind vor allem Straßburg und Gurk betroffen. Weitensfeld hat einen ausgebauten Hochwasserschutz, da sehen wir kein großes Problem", so Egger-Grillitsch. In Straßburg und Gurk wurde der mobile Hochwasserschutz errichtet. "Der wurde uns vom Landesfeuerwehrverband Niederösterreich zur Verfügung gestellt", so Egger-Grillitsch. "In beiden Orten stehen jetzt rund 100 Meter dieser mobilen Schutzeinrichtungen", so Maier.

Vorbereitungen in Straßburg Foto © Wilfried Gebeneter

"Das Problem ist, dass die Gurk sehr rasch ansteigt. Wir rechnen also damit, dass wir rund um Mitternacht ein 30-jährliches Hochwasser verzeichnen werden müssen. Wir hoffen, dass die Sicherheitsmaßnahmen greifen. Es wurde alles bestmöglich koordiniert", sagt Egger-Grillitsch. Auf Wiesen und Feldern gibt es bereits erste Überschwemmungen.

Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch © KK

Besonders gefährdet ist die Pisweger Brücke in Straßburg. "Und ebenfalls in Gefahr ist die Siedlung in Gurk in Sandboden. Hier wären sieben Haushalte betroffen. Sollte es hier wirklich schlimm kommen, müssten wir die Brücke oberhalb der Siedlung aufgeben", sagt Maier.

Horst Maier, Zivilschutzchef des Bezirkes © Privat

Es könnte sein, das Bewohner evakuiert werden müssen. "Alle Betroffenen wurden informiert. Im Falle des Falles sollten alle vorbereitet sein", so Maier. Er und Bezirkshauptfrau Egger-Grillitsch loben die gute Zusammenarbeit innerhalb der Einsatzorganisationen - aber auch die Kooperation der Bevölkerung.

Einsatz der FF St. Georgen/Straßburg Foto © FF St. Georgen/Straßburg

In St. Veit wurde der mobile Hochwasserschutz bereits aufgebaut. Aus Sicherheitsgründen sind mehrere Straßen im Stadtgebiet gesperrt. "An der Glan hat sich die Situation entschärft", so Egger-Grillitsch.

Hier ein Video der Lage in Altenmarkt am Sonntag, aufgenommen von Sabine Seitlinger aus Weitensfeld.

Altenmarkt

Hochwasser-Einsatz der FF St. Georgen/Straßburg mit Unterstützung von schwerem Gerät am Sonntag (Quelle FF St. Georgen):

Gurk

Situation an der Gurk am Sonntagnachmittag, aufgenommen von Jennifer Maurer:

© Jennifer Maurer

Foto © Sabine Ofner