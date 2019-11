In Osttirol spitzt sich die Lage zu: Schulen bleiben morgen geschlossen, der Friedhof Lienz wurde gesperrt. Der Höhepunkt des Hochwassers in Lavamünd wird erst am Montag erwartet.

Immer wieder gehen in Osttirol Lawinen ab. Zahlreiche Straßen sind gesperrt © Philipp Brunner

Nach einer verhältnismäßig ruhigen Nacht müssen die Einsatzkräfte in Kärnten und Osttirol Sonntagvormittag immer wieder ausrücken. In vielen Orten, wie etwa im von der Außenwelt abgeschnittenen Lesachtal oder in Teilen Osttirols und des Mölltales, werden die Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Derzeit bringt ein Italientief in Osttirol und Oberkärnten neuerlich heftige Schneefälle, in Mittel- und Unterkärnten Starkregen mit sich. Auch im Kärntner Zentralraum haben Sturm und Regen mittlerweile für Feuerwehreinsätze gesorgt. Es herrscht zum Teil höchste Warnstufe.

Feuerwehreinsätze: Unwetter hält die Einsatzkräfte auf Trab

15 Uhr: Lawine verlegte Hauseingang

Das Lesachtal ist nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. Dort hat es am Sonntag geregnet. Eine Nassschneelawine hat den Eingang des Hauses verlegt. Markus Unterguggenberger, der Besitzer, hat aber den Eingangsbereich wieder selber frei geschaufelt. Die Hauptorte des Lesachtales werden von der Kärnten Netz mit Stromaggregaten versorgt. Die Nebenortschaften sind weiterhin, wie schon seit Tagen ohne Stromversorgung.

Hauseingang wurde von Lawine verlegt Foto © (c) Hans Guggenberger

+

14.37 Uhr: Mölltal Straße gesperrt

Auf die Mölltal Straße (B 106) ist im bereich Schmelzhütten erneut eine Mure abgegangen. Wie die FF Obervellach berichtet, ist die B 106 in diesem Bereich nicht passierbar. Auch im Gailtal wurden neue Straßensperren verordnet. In Kirchbach sind die Zufahrten zu sämtlichen Bergortschaften in der Marktgemeinde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft vorübergehend als Vorsichtsmaßnahme gesperrt. Auch die Diexer Landesstraße bleibt bis mindestens Montag gesperrt.

14.30 Uhr: 200 Menschen von Außenwelt abgeschnitten

Das Bergdorf Apriach bei Heiligenblut sind seit Freitagabend rund 200 Personen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bauern, die sich mit Notstromaggregaten behelfen, haben bald keinen Diesel mehr. Es liegt bis zu zwei Meter Schnee.

14.20 Uhr: Keutschacher See über die Ufer getreten

Auch der Keutschacher See ist in den vergangenen Stunden über die Ufer getreten. Ähnliches wird an einigen Stellen vom Wörthersee gemeldet. In Klagenfurt bereitet sich die Feuerwehr darauf vor, dass es im Bereich des Sees zu kleinräumigen Überflutungen kommen könnte.

Der Keutschacher See ist über die Ufer getreten Foto © KK

13.50 Uhr: Ganzer Ort wird evakuiert

In Osttirol wird jetzt die gesamte Ortschaft Bobojach evakuiert. Sonntagvormittag rollte eine Lawine mitten durch die Ortschaft, die sich in Prägraten am Großvenediger befindet.

13.30 Uhr: Ausnahmezustand am Faaker See

In Faak am See wird die Sorge, dass der Wasserspiegel des Sees weiter ansteigt, immer größer. "Wir schlafen seit Tagen nicht und versuchen das Schlimmste zu verhindern", sagt Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). Es herrsche Ausnahmezustand.

13.20 Uhr: Lawine geht in Osttiroler Ort ab

In Prägraten am Großvenediger ist Sonntagvormittag eine Lawine mitten in einer Ortschaft abgegangen. Dieses Video dazu kursiert im Netz:

13.10 Uhr: Kirche beschädigt

Durch die massiven Neuschneemengen kam es in den Tälern Oberkärntens zu mehreren Lawinenabgängen. "Durch die Elementarereignisse der letzten Tage wurden auch zwei Einfamilienhäuser beschädigt, aber niemand verletzt. In Flattach, Gemeinde Obervellach, kam es in der Kirche und dem Pfarrhaus zu massiven Wassereintritten", informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Die örtliche Feuerwehr steht im Einsatz.

Der Bischof von Tirol, Hermann Glettler, spricht unterdessen den in den betroffenen Regionen lebenden Menschen seine Verbundenheit aus: "Weite Teile Osttirols versinken im Schnee. Leider ist vorerst keine Entspannung in Sicht. Viele sind von Stromausfällen, Straßensperren und Schneeschäden aktuell betroffen. All diesen Menschen möchte ich meine Verbundenheit zusagen und dann Segensbitte für einen guten Ausgang dieser krisenhaften Situation. Allen Rettungsleuten, Krisenteams und Einsatzkräften, die jetzt unermüdlich tätig sind, möchte ich von Herzen danken. Ich schließe sie verlässlich in meine Gebete ein."

13.05 Uhr: Lage spitzt sich zu

Nicht nur in Osttirol, auch in Südtirol wird die Situation aufgrund der heftigen Schneefälle immer gefährlicher. Derzeit kursiert ein Video im Internet das zeigt, wie gerade eine Lawine mitten durch einen Südtiroler Ort rollt.

13 Uhr: Ort Faak droht Überflutung

Am Faaker See hat der Wasserstand mittlerweile den eines dreißigjährlichen Hochwassers erreicht. Der See ist an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Da durch den Ort Faak ein Zufluss fließt, wird nun befürchtet, dass auch die Ortschaft überflutet werden könnte. Die Gemeinde hat veranlasst, den Bach auszubaggern, um sich davor zu schützen.

Damit Teile der Ortschaft Faak nicht überflutet werden, lässt die Gemeinde den Bach ausbaggern. Dieser führt derzeit enorm viel Geröll mit sich Foto © KK

12.45 Uhr: Friedhof wurde geschlossen

"Die Stadtgemeinde Lienz hat aus Sicherheitsgründen eine Sperre des städtischen Friedhofes verordnet. Grund ist die prekäre Wettersituation: "Der Zugang zur Leichenhalle ist bis auf Weiteres nur über die Oberdrumer Straße möglich."

12.25 Uhr: Schulen in Osttirol bleiben geschlossen

In Osttirol bleiben am Montag sämtliche Schulen aufgrund der prekären Wettersituation geschlossen. Dazu hat die Bildungsdirektion Tirol am Sonntag die Schulleiter aufgerufen: "Damit soll eine mögliche Gefährdung der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg vermieden werden." Für die weiteren Tage wird die Situation am Montag neu bewertet.

12.15 Uhr: Warnung vor Betreten des Stausee-Ufers

Der Kraftwerksbetreiber Verbund warnt die Bevölkerung davor, die derzeit freiliegenden Uferbereiche des Völkermarkter Stausees zu betreten: "Obwohl mit dem Eintreffen der Hochwasserwelle erst in den Nachtstunden zu rechnen ist, kann sich der Wasserstand im flachen Uferbereich jederzeit aufgrund der Wasserführung der Drau schlagartig erhöhen." Der Stausee wurde mittlerweile auf das technisch mögliche Mindestmaß herabgesenkt, um Lavamünd bestmöglich vor Hochwasser zu schützen. Innerhalb der Kraftwerkskette könne man jedes Hochwasser ableiten, ohne dass Ortschaften betroffen wären, erklärt Verbund-Sprecher Robert Zechner: "Lavamünd liegt aber außerhalb der Staukette und unterhalb des Kraftwerks. Außerdem ist der Hochwasserschutz dort noch nicht fertig." Der Ortskern von Lavamünd ist mittlerweile für den verkehr gesperrt, für Pkw wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Dauer der Sperre kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Staukette an der Drau Foto © Verbund

12 Uhr: Höchste Lawinengefahr

Sonntagvormittag haben der Landeskrisenstab und mehrere Krisenstäbe in den Bezirken getagt. In Oberkärnten wurde die Lawinenwarnstufe erhöht: Dort gilt mittlerweile höchste Lawinenwarnstufe. Allein in Mallnitz sind zehn bis zwölf Lawinen abgegangen, zum Teil ist dort die 110 KV-Leitung der ÖBB umgefallen. Dort hat die Gemeinde in einem Rundschreiben die Bürger informiert und appelliert, sämtliche Straßensperren auch als Fußgänger zu beachten und auch Dachlawinen und die Gefahr durch umstürzende Bäume nicht zu unterschätzen.

Aktuelle Warnung für die Bürger von Mallnitz Foto © Gemeinde Mallnitz

11.30 Uhr: Faaker See über die Ufer getreten

Der Faaker See führt derzeit ein dreißigjährliches Hochwasser. An mehreren Stellen ist der See über die Ufer getreten, wie die Wasserrettung Faaker See berichtet: "Die Einsatzstelle Faak ist derzeit damit beschäftigt die am See treibenden Wasserfahrzeuge einzusammeln und wieder an das Ufer zu bringen."

Foto © KK

10.45 Uhr: Ortskern von Lavamünd gesperrt

In Lavamünd rüstet man sich weiter für ein bevorstehendes Hochwasser. Wie die FF Lavamünd bekannt gab, wird dort ab 12 Uhr der Ortskern gesperrt. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat bereits am Samstag den Völkermarkter Stausee deutlich abgesenkt. Derzeit sei die Durchflussmenge eher gering, allerdings rechnet man in den nächsten Stunden aufgrund der Niederschläge mit Abflusswerten von bis zu 2100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. "Die Prognosen haben sich zeitlich nach hinten verschoben. In Lavamünd dürfte die Spitze daher nicht wie ursprünglich angenommen heute Abend, sondern erst morgen Früh erreicht werden", sagt Verbund-Sprecher Robert Zechner.

Hier die Karte von allen aktuellen Straßensperren:

10.30 Uhr: Höchste Wetterwarnung

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) hat eine neue Wetterwarnung für Osttirol und Kärnten ausgegeben: "Am Sonntag regnet und schneit es in Oberkärnten und Osttirol weiterhin stark und auch stellenweise in den südlichen Regionen von Salzburg und Nordtirol. Hier gelten weiterhin rote und orange Wetterwarnungen."

In Osttirol und Teilen Kärntens gilt nach wie vor höchste Wetterwarnstufe Foto © warnungen.zamg.at

10.15 Uhr: Straßen in Mallnitz gesperrt

Auch in Mallnitz mussten nun wegen drohender Lawinen mehrere Straßen gesperrt werden, wie die FF Mallnitz bekannt gibt, darunter die Ankogellandestraße (L 8) ab der Personalhäuser: "Die Mallnitzer Bevölkerung wird gebeten, die Häuser nicht zu verlassen. Vorsicht vor Dachlawinen!"

10.10 Uhr: Weitere Stromausfälle drohen

In Kärnten sind derzeit 600 Haushalte ohne Strom. "Die Tendenz ist aber wieder steigend", sagt Robert Schmaranz, Sprecher der Kärnten Netz. In Osttirol sorgt das Mittelmeertief für Wetterkapriolen, wie Anrainer aus Lienz berichten: "Im Wechsel schneit, regnet, blitzt und donnert es."

Foto © Kalser

10 Uhr: Weitere Straßensperre am Katschberg

Zwischen Leoben und Kremsbrücke ist Sonntagfrüh oberhalb der Katschberg Bundesstraße (B 99) ein Hang abgerutscht. Da eine weitere Abrutschung auf die B 99 befürchtet wird, wurde eine Sperre der Straße zwischen Ortsende Kremsbrücke und Klampfererbichl veranlasst. Eine Umfahrung ist nur über die Tauernautobahn (A 10) möglich.

Mittlerweile tagt der Landeskrisenstab in Kärnten. Dort werden die weiteren Maßnahmen besprochen. In Spittal wurde für 10 Uhr ebenfalls eine Krisensitzung anberaumt.

9.40 Uhr: Stromausfälle in Osttirol

In Osttirol sei es in der Nacht auf Sonntag zu keinen größeren Vorkommnissen gekommen, sagt Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Auch die Stromversorgung konnte über Nacht aufrechterhalten werden. Sonntagfrüh waren noch 1700 Haushalte ohne Energie. Betroffen waren noch Matrei bis Tauerntal, das Kalsertal bis Talschluss, das Villgratental sowie das Lesachtal ab Kartitsch bis zur Landesgrenze.

9.30 Uhr: Warnung vor Dachlawinen

Die freiwillige Feuerwehr Lesachtal warnt davor, die Hausdächer abzuschaufeln: "Laut Auskunft der Lawinenkommision ist die Schneelast für die Dächer weit unter der Bruchlast." Da Dachlawinen drohen, sei dringend vom Abschaufeln abzuraten.

Die Menschen sollen "zu Hause bleiben, bis sich die Situation entspannt, warnt auch das Bürgerservice Lesachtal. Dort ist die B 111 wegen akuter Lawinengefahr wieder ab Kötschach Mauthen bis zur Landesgrenze gesperrt: "Weiterhin aufrecht ist die Sperre sämtlicher Gemeindestraßen zu den Außenortschaften in der Gemeinde Lesachtal."

9.15 Uhr: Weitere Häuser evakuiert

Im Bezirk Spittal mussten mittlerweile sechs Häuser evakuiert werden. Nach vier Gebäuden in Millstatt und Lendorf bei Spittal hat der Landesgeologe noch in der Nacht auf Sonntag verordnet, dass zwei Häuser im Moosweg von Spittal, oberhalb des Friedhofes, geräumt werden müssen. Bezirkshauptmann Klaus Brandner zur weiteren Vorgehensweise: "Erst um 10 Uhr, wenn der Krisenstab tagt, wird man die Schadensereignisse sammeln und mit den Einsatzorganisationen die weitere Vorgangsweise besprechen." Um 10 Uhr tritt auch der Krisenstab des Landes zusammen.

In Villach hat mittlerweile ebenfalls der Krisenstab getagt. Dort werden Schutzmaßnahmen für ein drohendes Hochwasser getroffen. Die Draubermen - die Uferbereiche an der Drau - wurden schon am Samstag gesperrt.

9 Uhr: Krisenstab tagt

In Lavamünd tagt in diesen Minuten der Krisenstab. Der hydrografische Dienst erwartet dort eine Spitzendurchflussmenge von 2100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Die Hochwasserschutzmaßnahmen dort sind aber nur auf 1500 Kubikmeter ausgelegt. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat daher am Samstag vorsorglich und wie behördlich vorgeschrieben den Völkermarkter Stausee abgesenkt. Dieser dient als Pufferzone.