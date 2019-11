Extremwetter in Kärnten und Osttirol

Unwettereinsatz am Wochenende in Döbriach © AFK Millstatt-Radenthein

Nach einer verhältnismäßig ruhigen Nacht rüsten sich die Einsatzkräfte in Kärnten und Osttirol für weitere mögliche Unwettereinsätze. Nach Mittwoch und Freitag bringt derzeit ein weiteres Italientief in Osttirol und Oberkärnten heftige Schneefälle, in Mittel- und Unterkärnten Starkregen mit sich.

9.30 Uhr: Warnung vor Dachlawinen

Die freiwillige Feuerwehr Lesachtal warnt davor, die Hausdächer abzuschaufeln: "Laut Auskunft der Lawinenkommision ist die Schneelast für die Dächer weit unter der Bruchlast." Da Dachlawinen drohen, sei dringend vom Abschaufeln abzuraten.

Die Menschen sollen "zu Hause bleiben, bis sich die Situation entspannt, warnt auch das Bürgerservice Lesachtal. Dort ist die B 111 wegen akuter Lawinengefahr wieder ab Kötschach Mauthen bis zur Landesgrenze gesperrt: "Weiterhin aufrecht ist die Sperre sämtlicher Gemeindestraßen zu den Außenortschaften in der Gemeinde Lesachtal."

9.15 Uhr: Weitere Häuser evakuiert

Im Bezirk Spittal mussten mittlerweile sechs Häuser evakuiert werden. Nach vier Gebäuden in Millstatt und Lendorf bei Spittal hat der Landesgeologe noch in der Nacht auf Sonntag verordnet, dass zwei Häuser im Moosweg von Spittal, oberhalb des Friedhofes, geräumt werden müssen. Bezirkshauptmann Klaus Brandner zur weiteren Vorgehensweise: "Erst um 10 Uhr, wenn der Krisenstab tagt, wird man die Schadensereignisse sammeln und mit den Einsatzorganisationen die weitere Vorgangsweise besprechen." Um 10 Uhr tritt auch der Krisenstab des Landes zusammen.

In Villach hat mittlerweile ebenfalls der Krisenstab getagt. Dort werden Schutzmaßnahmen für ein drohendes Hochwasser getroffen. Die Draubermen - die Uferbereiche an der Drau - wurden schon am Samstag gesperrt.

9 Uhr: Krisenstab tagt

In Lavamünd tagt in diesen Minuten der Krisenstab. Der hydrografische Dienst erwartet dort eine Spitzendurchflussmenge von 2100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Die Hochwasserschutzmaßnahmen dort sind aber nur auf 1500 Kubikmeter ausgelegt. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat daher am Samstag vorsorglich und wie behördlich vorgeschrieben den Völkermarkter Stausee abgesenkt. Dieser dient als Pufferzone.