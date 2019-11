Extremwetter in Kärnten und Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Lavamünd wurde der mobile Hochwasserschutz errichtet © Georg Bachhiesl

Nach einer verhältnismäßig ruhigen Nacht müssen die Einsatzkräfte in Kärnten und Osttirol Sonntagvormittag immer wieder ausrücken. In vielen Orten, wie etwa im von der Außenwelt abgeschnittenen Lesachtal oder in Teilen Osttirols und des Mölltales, werden die Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Hier gelangen Sie zur Karte mit den aktuellen Straßensperren:

Derzeit bringt ein Italientief in Osttirol und Oberkärnten neuerlich heftige Schneefälle, in Mittel- und Unterkärnten Starkregen mit sich. Auch im Kärntner Zentralraum haben Sturm und Regen mittlerweile für Feuerwehreinsätze gesorgt. Es herrscht zum Teil höchste Warnstufe.

Feuerwehreinsätze: Unwetter hält die Einsatzkräfte auf Trab

10.45 Uhr: Ortskern von Lavamünd gesperrt

In Lavamünd rüstet man sich weiter für ein bevorstehendes Hochwasser. Wie die FF Lavamünd bekannt gab, wird dort ab 12 Uhr der Ortskern gesperrt. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat bereits am Samstag den Völkermarkter Stausee deutlich abgesenkt. Derzeit sei die Durchflussmenge eher gering, allerdings rechnet man in den nächsten Stunden aufgrund der Niederschläge mit Abflusswerten von bis zu 2100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. "Die Prognosen haben sich zeitlich nach hinten verschoben. In Lavamünd dürfte die Spitze daher nicht wie ursprünglich angenommen heute Abend, sondern erst morgen Früh erreicht werden", sagt Verbund-Sprecher Robert Zechner.

10.30 Uhr: Höchste Wetterwarnung

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) hat eine neue Wetterwarnung für Osttirol und Kärnten ausgegeben: "Am Sonntag regnet und schneit es in Oberkärnten und Osttirol weiterhin stark und auch stellenweise in den südlichen Regionen von Salzburg und Nordtirol. Hier gelten weiterhin rote und orange Wetterwarnungen."

In Osttirol und Teilen Kärntens gilt nach wie vor höchste Wetterwarnstufe Foto © warnungen.zamg.at

10.15 Uhr: Straßen in Mallnitz gesperrt

Auch in Mallnitz mussten nun wegen drohender Lawinen mehrere Straßen gesperrt werden, wie die FF Mallnitz bekannt gibt, darunter die Ankogellandestraße (L 8) ab der Personalhäuser: "Die Mallnitzer Bevölkerung wird gebeten, die Häuser nicht zu verlassen. Vorsicht vor Dachlawinen!"

10.10 Uhr: Weitere Stromausfälle drohen

In Kärnten sind derzeit 600 Haushalte ohne Strom. "Die Tendenz ist aber wieder steigend", sagt Robert Schmaranz, Sprecher der Kärnten Netz. In Osttirol sorgt das Mittelmeertief für Wetterkapriolen, wie Anrainer aus Lienz berichten: "Im Wechsel schneit, regnet, blitzt und donnert es."

Lienz in Psttirol ist tief verschneit - und es schneit weiter Foto © LR Kalser

10 Uhr: Weitere Straßensperre am Katschberg

Zwischen Leoben und Kremsbrücke ist Sonntagfrüh oberhalb der Katschberg Bundesstraße (B 99) ein Hang abgerutscht. Da eine weitere Abrutschung auf die B 99 befürchtet wird, wurde eine Sperre der Straße zwischen Ortsende Kremsbrücke und Klampfererbichl veranlasst. Eine Umfahrung ist nur über die Tauernautobahn (A 10) möglich.

Mittlerweile tagt der Landeskrisenstab in Kärnten. Dort werden die weiteren Maßnahmen besprochen. In Spittal wurde für 10 Uhr ebenfalls eine Krisensitzung anberaumt.

9.40 Uhr: Stromausfälle in Osttirol

In Osttirol sei es in der Nacht auf Sonntag zu keinen größeren Vorkommnissen gekommen, sagt Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Auch die Stromversorgung konnte über Nacht aufrechterhalten werden. Sonntagfrüh waren noch 1700 Haushalte ohne Energie. Betroffen waren noch Matrei bis Tauerntal, das Kalsertal bis Talschluss, das Villgratental sowie das Lesachtal ab Kartitsch bis zur Landesgrenze.

9.30 Uhr: Warnung vor Dachlawinen

Die freiwillige Feuerwehr Lesachtal warnt davor, die Hausdächer abzuschaufeln: "Laut Auskunft der Lawinenkommision ist die Schneelast für die Dächer weit unter der Bruchlast." Da Dachlawinen drohen, sei dringend vom Abschaufeln abzuraten.

Die Menschen sollen "zu Hause bleiben, bis sich die Situation entspannt, warnt auch das Bürgerservice Lesachtal. Dort ist die B 111 wegen akuter Lawinengefahr wieder ab Kötschach Mauthen bis zur Landesgrenze gesperrt: "Weiterhin aufrecht ist die Sperre sämtlicher Gemeindestraßen zu den Außenortschaften in der Gemeinde Lesachtal."

9.15 Uhr: Weitere Häuser evakuiert

Im Bezirk Spittal mussten mittlerweile sechs Häuser evakuiert werden. Nach vier Gebäuden in Millstatt und Lendorf bei Spittal hat der Landesgeologe noch in der Nacht auf Sonntag verordnet, dass zwei Häuser im Moosweg von Spittal, oberhalb des Friedhofes, geräumt werden müssen. Bezirkshauptmann Klaus Brandner zur weiteren Vorgehensweise: "Erst um 10 Uhr, wenn der Krisenstab tagt, wird man die Schadensereignisse sammeln und mit den Einsatzorganisationen die weitere Vorgangsweise besprechen." Um 10 Uhr tritt auch der Krisenstab des Landes zusammen.

In Villach hat mittlerweile ebenfalls der Krisenstab getagt. Dort werden Schutzmaßnahmen für ein drohendes Hochwasser getroffen. Die Draubermen - die Uferbereiche an der Drau - wurden schon am Samstag gesperrt.

9 Uhr: Krisenstab tagt

In Lavamünd tagt in diesen Minuten der Krisenstab. Der hydrografische Dienst erwartet dort eine Spitzendurchflussmenge von 2100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Die Hochwasserschutzmaßnahmen dort sind aber nur auf 1500 Kubikmeter ausgelegt. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat daher am Samstag vorsorglich und wie behördlich vorgeschrieben den Völkermarkter Stausee abgesenkt. Dieser dient als Pufferzone.