Welcher Job ist der Richtige?Messe zeigte Berufschancen nach der Schule auf

Die "Kick Start-Aktivmesse" ließ Jugendliche in Feldkirchen wieder mit allen Sinnen an ihre künftigen Jobs heran.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So geht Technik: Löten beim Stand der HTL Lastenstraße © VERANSTALTER/KK

380 Schüler und Schülerinnen und 110 Eltern wurden auf der heurigen "Kick Start" gezählt. 13 Schulklassen aus dem Bezirk Feldkirchen und aus Moosburg kamen in den Stadtsaal nach Feldkirchen, um sich über ihre Möglichkeiten nach der 8. Schulstufe zu informieren. In Klein-Teams nahmen die Jugendlichen an Workshops der weiterführenden Schulen (19) und Institutionen (6) teil.