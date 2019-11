Zum zweiten Mal wird in Feldkirchen im Zuge der Einkaufsnacht am 30. November ein Pop-up-Store eröffnet. Noch sind Plätze frei.

Martin Laggner und Brigitte Truppe vor dem Store in der 10.-Oktober-Straße 4 © KK/WKK

Ein 300 Quadratmeter großer Raum, rund 20 Jungunternehmer und eine Einkaufsnacht – das sind die Zutaten für den Feldkirchner Pop-up-Store, der in diesem Jahr im Zuge der Einkaufsnacht am 30. November bereits zum zweiten Mal stattfindet. Die Unternehmer präsentieren ihre verschiedenen Produkte diesmal in der 10.-Oktober-Straße 4.