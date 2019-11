Neue Defibrillator-Säule Feldkirchen hat den dritten Lebensretter

Facebook

Die dritte Defi-Säule in Feldkirchen wurde vor der Stadtapotheke aufgestellt © ÖRK/CECIC/KK

Die neue Defi-Säule ist immer für jeden zugänglich, um bei einem Notfall schnell handeln zu können“, so Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner anlässlich der Installierung des dritten Lebensretters in der Stadt. Die Säulen werden besonders an Orten aufgestellt, die stark frequentiert sind. Peter Ambrozy, Rot-Kreuz-Präsident für Kärnten, sieht in den Defi-Säulen ein wichtiges Instrument, um in Notfallsituationen schnell und richtig reagieren zu können. „Ohne Defi überleben oft nur fünf Prozent der Betroffenen eine Herzattacke. Deshalb ist es wichtig, dass die Säulen nicht nur aufgestellt werden, sondern auch die Bürger im Umgang damit geschult werden“, so Ambrozy.