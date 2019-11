Weltoffen gehen die Maturanten des Bundesrealgymnasiums Feldkirchen an ihren Maturaball heran. Er findet am Samstag, dem 16. November statt.

Díe Maturanten, allen voran das Komitee, laden zum Ball © PROPRENTNER

"A journey to remember“, also „eine Reise zum Erinnern“, so lautet das Motto der 33 Maturanten des Bundesrealgymnasiums in Feldkirchen. Ein Motto zu finden fiel dem neunköpfigen Ballkomitee nicht ganz leicht. „Nachdem uns keiner der Vorschläge so richtig gefallen hat, entstand unser jetziges Motto – eigentlich aus einem Witz eines Mitschülers heraus. Das hat dann gut gepasst, wir wollten ein Ballmotto, das nicht überholt ist“, sagt Hanna Kmety, ein Mitglied des Ballkomitees.