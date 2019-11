Zwei Arbeiter wollten am Mittwoch auf der Buchholzer Straße in der Gemeinde Treffen die Fahrbahn mit einem Lkw von Laub befreien. Dabei geriet der Fahrer auf das unbefestigte Bankett.

Die Männer wollten mit dem Lkw die Fahrbahn von Laub befreien (Sujetbild) © animaflora - stock.adobe.com

Mittwoch gegen 11.40 Uhr war ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land gemeinsam mit seinem 51-jährigen Kollegen auf der Buchholzer Straße (L45a) damit beschäftigt, mit einem Lkw die Fahrbahn von Laub zu befreien. Dabei lenkte der 61-Jährige den Lkw, auf dem eine Schaufel montiert war, bergwärts. In Buchholz in der Gemeinde Treffen wollte der Mann das Laub talseitig über die Böschung kippen. Dabei fuhr er mit den linken Rädern zu weit auf das unbefestigte Bankett, das aufgrund der Regenfälle nachgab. Der Lkw rollte rund zehn Meter die Böschung hinunter und blieb an einem Baum hängen.