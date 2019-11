Facebook

Bei der Wintersportbörse gibt es günstige Sportartikel © magdal3na/stock.adobe.com

Rechtzeitig zum Start in die kalter Jahreszeit findet am Samstag in Foyer des Feldkirchner Rathauses ein Tauschmarkt für gebrauchte Wintersportartikel für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen statt. Geöffnet ist die Börse in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.