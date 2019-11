Die Krankenhäuser de La Tour in Treffen und Waiern werden 2023 zusammengelegt. Anlass für den Schritt ist die Veränderung von Krankheitsbildern. Interne Architekten planen Umbau in Waiern.

Das Krankenhaus in Waiern wird um- und ausgebaut © (c) Weichselbraun Helmuth

Das Krankenhaus de La Tour in Treffen, in dem aktuell 409 suchtkranke Menschen stationär und 908 weitere ambulant behandelt werden, gibt es ab dem Jahr 2023 an diesem Standort nicht mehr. Die Diakonie-Einrichtung wird mit dem öffentlichen Krankenhaus de La Tour in Waiern bei Feldkirchen zusammengelegt.