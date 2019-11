Facebook

Marianne Neumayer blättert gerne in alten Fotoalben. Oft findet sie auch hier ihre Inspiration © Privat

Manch einer weiß bereits bei den Aufsätzen in der Schule, dass er ein Talent für das Schreiben hat, bei anderen braucht es einen besonderen Anlass, um sein Können richtig zu wecken. So war es wohl auch bei Marianne Neumayer aus Himmelberg. „Ich habe als Kind immer gerne gelesen, aber nicht so viel geschrieben. Aber ich wollte meiner Schwester einmal ein besonderes Geschenk machen und habe ihren Lebenslauf in Gedichtform niedergeschrieben“, erzählt die 71-Jährige.