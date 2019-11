Facebook

In Zeiten der Trauer gehören Kinder liebevoll unterstützt. © Fotolia/Marzanna Syncerz

Antworten auf Fragen geben, Kindern in Zeiten der Trauer in der Familie beizustehen, ist keine leichte Aufgabe. Im evangelischen Gemeindesaal Waiern findet am Donnerstag, dem 14. November um 18.30 Uhr dazu eine interessante Veranstaltung statt. Der Eintritt ist frei.