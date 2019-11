Stark blutende Wunden Pensionist wurde beim Holzschneiden verletzt

Metallteile lösten sich von Sägeblatt. 61-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Feldkirchen erlitt Montagnachmittag Verletzungen an Hand und Wange.

Der Pensionist war Montagnachmittag in St. Urban mit Holzschneidearbeiten beschäftigt © APA/dpa/dpaweb

Ein 61-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Feldkirchen war Montagnachmittag in St. Urban mit Holzschneidearbeiten beschäftigt. Dazu nahm er eine Standkreissäge mit einem alten Hartmetallsägeblatt in Betrieb. Während des Schneidens lösten sich davon mehrere Metallblättchen und trafen den Mann an der rechten Hand und der rechten Wange. Der Pensionist erlitt mehrere stark blutende Wunden.