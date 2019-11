Renommiertester Branchenpreis des Bäckerhandwerks ging an die Bäckerei Stocklauser.

Hannes Stocklauser(Mitte) nahm den Preis entgegen © KK/VERANSTALTER

Für die Öffentlichkeitsarbeit rund um das Kärntner Baumzuckerl wurde die Gurktaler Bäckerei Stocklauser mit einem der renommiertesten Branchenpreise des Bäckerhandwerks ausgezeichnet worden: dem Zacharias – Kommunikationspreis für Handwerksbäcker. „Wir sind gerührt und fühlen uns geehrt, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Unser Dank geht an alle Kollegen und Partner, die uns bei unserem Projekt unterstützt haben“, sagte Martin Stocklauser bei der Preisverleihung in der "TARGA FLORIO"-Genussakademie im deutschenBöblingen. Die Jury kührte das Unternehmen für das Kärntner Baumzuckerl zum Sieger in der Kategorie Innovation durch Tradition.