Die Diakonie de La Tour möchte ihre bestehenden Kompetenzen in den Bereichen Suchtmedizin, Psychosomatik und Altersmedizin an einem Standort bündeln. Alle Arbeitsplätze sind gesichert.

Die Geschäftsführung der Diakonie de La Tour bestätigt, dass an einem Konzept der Zusammenlegung für die drei Diakonie-Krankenhäuser in Treffen und Waiern gearbeitet wird, mit dem Ziel, bestehende Kompetenzen in den Bereichen Suchtmedizin, Psychosomatik und Altersmedizin am Standort Waiern bei Feldkirchen zu bündeln. Die Mitarbeitenden des auf Suchterkrankungen spezialisierten Krankenhauses de La Tour in Treffen werden an den Standort Waiern übersiedeln, nachdem dieser ausgebaut und modernisiert wurde.