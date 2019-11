Auch aus dem Bezirk Feldkirchen gibt es Anekdoten, die das Leben der beiden Musiker geschrieben hat. Buchpräsentation am 19. November.

Auch Schnee spielt im Buch des Paares eine Rolle: Auf der Hochrindl waren sie einmal eingeschneit © VERANSTALTER/KK

Die finnische Gospelsängerin Outi Terho und der „Kärntner Ureinwohner“ Leander Müller lernten einander im August 1987 in Holland kennen. Seitdem leben sie ihr Leben als Musiker gemeinsam und versuchen Liebe, Glaube und Musik ganzheitlich zu leben. In der Buchhandlung Breschen stellen sie am Dienstag, dem 19. November um 19 Uhr ihr Buch "Wer zuletzt lacht, lacht im Himmel - Musikeranekdoten von Outi & Lee" vor.