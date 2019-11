Nockberge, Hirt Im Bierkäse werden zwei Traditionen bewahrt

Facebook

Almsenner Franz Glabischnig beim Verkosten des neuen Bier-Käses © Martin Steinthaler

Es sind zwei Traditionen, die in Kärnten seit Jahrhunderten gepflegt und bewahrt werden – nämlich das Bierbrauen einerseits und die Käseerzeugung auf den heimischen Almen andererseits. Beide Traditionen fanden nun zu einem Produkt zusammen, herausgekommen ist ein Bio-Bierkäse – gemeinsam entwickelt und produziert von der Privatbrauerei Hirt und Kaslab’n Nockberge. Der halbweiche Schnittkäse, erhält durch die Fettreduktion auf 20 Prozent Fett in der Trockenmasse einen kräftigen Geschmack. Er wird bei der Kaslab’n noch händisch gepflegt und mit dem naturtrüben Hirter Kellermeister-Biobier verfeinert. Durch den Einsatz von natürlichen Rotschmiere-Bakterien bekommt er den typisch würzigen Charakter und ist somit ideal für eine Kärntner Jause.

Erhältlich ist der Käse in der Hirter Bierathek direkt bei der Brauerei in Hirt sowie in der Hirter GenussTheke in Klagenfurt.