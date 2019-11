Walter Reschenauer, unter anderem ehemaliger Provisor in St. Martin am Krappfeld und in St. Urban und Liemberg, feiert am Dienstag seinen 90. Geburtstag.

Walter Reschenauer feiert seinen 90. Geburtstag © Pressestelle/Eggenberger

Am kommenden Dienstag, dem 12. November, feiert Konsistorialrat Walter Reschenauer, von 1989 bis 2019 Pfarrer in St. Martin am Krappfeld, seinen 90. Geburtstag. Bei der heiligen Messe am Sonntag, dem 17. November, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin am Krappfeld wird Pfarrer in Ruhe in besonderer Weise auch dieses persönlichen Jubiläums gedenken. „In erster Linie möchte ich Gott Dank sagen für das Geschenk so vieler Lebensjahre“, so Reschenauer.