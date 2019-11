Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor wenigen Tagen wurde Bauarbeiten gestartet © Büro Gruber

Neben dem Bleistätter Moor befinden sich immer noch Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Rund 150 Hektar liegen unter dem Grundwasserspiegel und müssen mit Pumpen trockengehalten werden. Dafür braucht es einerseits Drainageleitungen von den Feldern in die Tiebel und die Alte Tiebel sowie Leitungen, um das Wasser von der Tiebel in Richtung Ossiacher See abfließen zu lassen. Damit das funktioniert, muss die Alte Tiebel alle 15 bis 20 Jahre von abgelagerten Sedimenten befreit werden. Bezweckt wird damit, dass die Drainagen, die unter den Flächen liegen, wieder besser ziehen und die Flächen leichter trocken gehalten werden und damit besser bewirtschaftet werden können.