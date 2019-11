Urteil wegen Wiederbetätigung "Heil Hitler" - Sechs Monate für Jugendlichen mit Hakenkreuz-Tattoos

Ein Schwurgericht verurteilte am Freitag einen 17-Jährigen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und Verhetzung zu sechs Monaten bedingter Haft. Auf seinen Unterarmen habe er SS-Runen, Hakenkreuze und die Zahl 88 tätowiert.

© APA/Pfarrhofer

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich am Freitag in Klagenfurt ein Schwurgericht mit Verstößen gegen das Verbotsgesetz auseinandersetzen müssen. Diesmal musste sich ein 17-Jähriger wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und Verhetzung verantworten. Auf Antrag des Verteidigers Michael Sommer schloss Richter Uwe Dumpelnik die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung aus.