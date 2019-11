Bauer sucht Frau Zirbenherzen und Schuhplatteln: So startete Bauer Manuel in die Hofwoche

Am Mittwochabend wurde es für den Gurktaler "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Manuel Ernst - er empfing die erste seiner drei Bewerberinnen. Mit Birgit aus Oberösterreich wurde auch gleich Schuhplatteln geübt.

Manuel mit seiner ersten Bewerberin am Hof, die 19 Jahre alte Birgit aus Oberösterreic © (c) ERNST KAINERSTORFER

Zirbenholz wirkt beruhigend und senkt die Herzfrequenz – aus diesem Grund hat sich der Gurktaler "Bauer sucht Frau"-Kandidat Manuel auch für ein Zirbenholz-Geschenk entschieden, mit denen er seinen drei Hofdamen eine erste Freude machen wollte. Am Mittwochabend hatte der 20 Jahre alte Waldbursche auf ATV seinen großen Auftritt. Als erste der drei Bewerberinnen traf die 19 Jahre alte Birgit aus Oberösterreich auf dem Hof in Deutsch-Griffen ein. Das erste Kennenlernen nutzte Manuel, die begeisterte Dirndlkleid-Trägerin Birgit in die Kunst des Schuhplattelns einzuführen.