Der Feldkirchner Willi Modritsch schreibt ein Buch über die ehemalige Gemeinde Glanhofen. Vortrag am Sonntag im Gasthaus Peterwirt.

Seit Jahrzehnten sammelt Modritsch Fotos und sonstige Aufzeichnungen seiner Heimat. Am Sonntag ist ein Teil davon zu sehen © Willi Modritsch

An eine Gemeinde Glanhofen können sich wahrscheinlich die wenigsten Feldkirchner erinnern. Diese wurde bei der Reform im Jahr 1973 der Haupt-Gemeinde Feldkirchen angeschlossen. Damit die Gemeinde Glanhofen nicht gänzlich in Vergessenheit gerät, will ihr der Feldkirchner Hobbyhistoriker Willi Modritsch sein neues Buch widmen.