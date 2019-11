Facebook

Problematik Lkw: Entlang der B 94 ist nur Quell- und Zielverkehr erlaubt © AUER

Die Anrainer im Glantal, im Großraum der Stadt Feldkirchen und der Stadt St. Veit sind lärmgeplagt, das ist bekannt. Zum bestehenden Quell- und Zielverkehr sollen sich jetzt auch noch verstärkt „Mautflüchtlinge“ gesellen. Also jene Lkw-Fahrer, die sich durch die Ausweichroute Maut ersparen wollen. Bei einer Sitzung des St. Veiter Gemeinderates wurde von Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) ein Brief an die Polizei in Auftrag gegeben – mit der Bitte, man möge verstärkt kontrollieren. Dieser Brief hat das Rathaus auch bereits verlassen, bei der Polizei ist er allerdings noch nicht angekommen, so Bezirkspolizeikommandantin Daniela Puffing.