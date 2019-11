Facebook

Tipps und Tricks zum Thema Erziehung © Robert Kneschke - Fotolia

Erziehungsschwerpunkt in Feldkirchen: Die „Stufen liebevoller Erziehung“ stellt am Mittwoch, 6. November, Familiencoach Irmgard Ebenberger im Amthof Feldkirchen vor (Beginn 19 Uhr). Die Klinische und Gesundheitspsychologin wird auch viele Tipps und Tricks für den Erziehungsalltag geben. Am nächsten Mittwoch, 13. November, hält Ebenberger ebenfalls im Amthof einen Vortrag zum Thema „Umgang mit Problemverhalten und Verhaltensänderung“ (Beginn 19 Uhr). Der Eintritt zu beiden Abenden ist frei.